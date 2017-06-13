رنا سرحان (بيروت)
ضمن ثنائيّة رومانسيّة مقدمة بقالب اجتماعي طريف، ظهر النجمان التونسي ظافر العابدين واللبنانية ماغي بوغصن في عمل مستوحى من قصة روسية، ليشاركا بقوة في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل «كاراميل».
وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تتمتع بقدرات خارقة، هي بطلة العمل بوغصن، تظهر بعد تناولها حبة من حلوى «الكاراميل»، ما يقلب حياتها وحياة بطل العمل العابدين. حيث تجعلها طرفاً في الصراع الذي يخوضه «رجا» الشاب الغنيّ، الذي عاد من فرنسا إلى لبنان، لتأسيس شركته الخاصّة، ضدّ منافسه رجل الأعمال «فؤاد شاهين» (بيار داغر)، وشقيقته «كارلا» (كارمن لبّس)، التي تحاول الاستحواذ على قلب «رجا».
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وعن قصة المسلسل، الذي يعرض على 6 محطات فضائية، إلى جانب تطبيقات آي فليكس وآي سي فلكس واتصالات دبي. تقول بوغصن: «تبدأ القصة بتناول «مايا» حبة من الحلويات من عجوز توصيها بأن «الحب والسحر لا يلتقيان» فتأخذها لتقرأ أفكار الرجال حولها وتكتشف ما يدور من قصص فتفضح خيانة خطيبها، وتتورط بأمور، وتتدخل بأخرى، ما يخلق مواقف طريفة، إلى أن تلتقي مصادفة بـ«جاد» (ظافر العابدين) الشاب الذي كان يعيش في فرنسا من أم لبنانية وأب مصري، ويعود لاستثمار أمواله في لبنان فتساعده «مايا» بعد أن قرأت أفكاره ووجدتها بعيدة عن الخبث، فبدأت بحمايته من شركائه وتبعد عنه خصومه في سوق العمل، فيقع بغرامها، ويسعى لاكتشاف قصة حنكتها وحدسها».
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