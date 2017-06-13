الزيارات العائلية.. جســــر محبة يــعزز العلاقات الاجتماعية

أحمد السعداوي (أبوظبي)

تتعدد الأعمال الخيرية التي يقوم بها أفراد المجتمع في عام الخير، والتي تزيد من روابطهم، وبالتالي تنعكس إيجاباً على الجميع سواء في حياتهم الشخصية أو علاقاتهم مع الآخرين، ومن أبرز هذه العادات والمبادرات الجميلة التي تتم خلال شهر رمضان الكريم وتتماشي مع عام الخير.. الزيارات العائلية لما لها من أثر كبير في تطييب القلوب وإشاعة أجواء الفرحة بقدوم الضيوف، وإزالة الشحناء بين هذا الطرف أو ذاك.

الحب والمودة

ظبية ماجد آل علي، تؤكد أن القيام بأعمال الخير في حياة الإنسان العادية تجعل روابطه أقوى مع المحيطين سواء على نطاق زملاء العمل أو الأهل والأقارب، خاصة أن هذه الزيارات تبث السعادة وتزيد الحب والمودة، كذلك فإنها تزيل ضغائن القلوب.

وأوضحت أن أكثر ما يميز شهر رمضان، أنه شهر للخير وتقوية العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة التي تتم بين العائلات على مدار الشهر، كما أن هذه الزيارات طريق لرضا الله سبحانه وتعالى.