عيسى معلمي.. «استشاري» العمل الخيري والإنساني

هناء الحمادي (الشارقة)
للعطاء جذور راسخة منذ فترة طويلة في حياة الطبيب عيسى إبراهيم معلمي استشاري الجراحة العامة، ومساعد المدير للشؤون الطبية في مستشفى الكويت بالشارقة، وعضو إدارة جمعية الإمارات لجراحة السمنة، عضو في لجنة الكوارث والأزمات التابعة لوزارة الصحة، وعضو اللجنة المنظمة لمؤتمر جراحة السمنة العالمي.. وقد التحق في العمل الخيري والإنساني عام 2005 لدى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في الشارقة.
بداية التطوع
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وأشار إلى أن العمل الخيري عمل يتطوع به الشخص من غير إكراه وبكامل رغبته، من دون أي مقابل مادي، بل تسمو به الأخلاق لتطوير نفسية المتطوع إلى خدمة المجتمع والوطن الحاضن له، بغض النظر عن مجال التطوع، سواء كان في نطاق مهنة الطب أو غيره من مجالات خدمة المجتمع، والهدف منه رد جزاء بسيط من الجميل للقيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهداً في توفير سبل الراحة، والإحسان إلى الناس ومشاركتهم أفراحهم وبسط الأيادي البيضاء لكل محتاج.
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