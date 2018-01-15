الغيثي: رفضنا مماطلات «العربي» وحصلنا على حقوقنا كاملة

وليد فاروق (دبي)

قبل 7 أيام من نهاية المهلة الممنوحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنادي العربي القطري، استلم نادي النصر، مساء أمس الأول، شيكاً بقيمة 743.5 ألف يورو يمثل قيمة الدفعات المتأخرة من مستحقات من صفقة انتقال التشيلي لويس خيمينيز، علاوة على رسوم القضية والتي تم تداولها في اللجان القانونية المختلفة بـ«الفيفا» على مدار نحو 8 شهور، وتحديداً في مايو 2017 موعد تقديم الشكوى.

وترجع بداية القضية إلى 12 مايو 2017، حينما تقدم نادي النصر بشكوى إلى مكتب أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، على خلفية انتقال اللاعب لويس خيمينيز مطالباً النادي العربي بالالتزام ببنود العقد المبرم مع النادي.

وفي يونيو 2017 أقرت لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا بأحقية النصر في الحصول على مبلغ 700 ألف يورو من العربي، إضافة إلى نسبة 5 % خلال 30 يوماً من صدور القرار، وهدد مكتب أوضاع اللاعبين، برفع الأمر إلى لجنة العقوبات بالفيفا، في حال عدم سداد المبلغ للنصر.

وفي يوليو 2017 وقعت لجنة العقوبات بـ «الفيفا»، عقوبات جديدة على النادي القطري، بسبب عدم سداده المستحقات النصر، وتم توقيع غرامة مالية جديدة عليه قيمتها 80 ألف فرنك سويسري، مع تسديد جميع مستحقات نادي النصر المتأخرة، مع منحه مهلة ثانية حتى 3 أغسطس المقبل للقيام بذلك، مع التلويح بتحويل الأمر إلى اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي، حال عدم التزامه بتنفيذ العقوبات.