محمد بن زايد يتبادل هاتفياً مع الرئيس الإندونيسي التهاني برمضان ويبحثان تعزيز علاقات الصداقة

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس جوكو ويديدو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وتبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

جرى خلال الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من دولة هايلي ماريام ديسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

كما تم خلال الاتصال استعراض عدد من مجالات التعاون القائمة بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية، وأهمية توسيعها وتنميتها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف التطورات والأحداث الدولية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.