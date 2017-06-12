محمد بن زايد يتبادل هاتفياً مع الرئيس الإندونيسي التهاني برمضان ويبحثان تعزيز علاقات الصداقة

أبوظبي (وام)
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس جوكو ويديدو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وتبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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كما جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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كما تم خلال الاتصال استعراض عدد من مجالات التعاون القائمة بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية، وأهمية توسيعها وتنميتها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف التطورات والأحداث الدولية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.