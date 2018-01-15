«برنامج علوم الاستمطار» يقود الجهود الدولية لتحسين الطقس وتعزيز الأمن المائي

أبوظبي (وام)

أكد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أن قضية الأمن المائي العالمي تشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وتبذل الدول والحكومات جهوداً متواصلة لتوفير مصادر جديدة للمياه الجوفية الصالحة للشرب، وزيادة مخزونات المياه الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركة البرنامج في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 الذي انطلقت فعالياته اليوم في المركز الوطني للمعارض «ادنيك». وذكر أن حجم هذه المشكلة يتبين من خلال إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي قدرت أن 844 مليون شخص، يفتقرون بالفعل إلى الخدمات الأساسية لمياه الشرب، وأن نصف سكان العالم يمكن أن يعيشوا في مناطق تعاني شح المياه بحلول عام 2025.

ويؤدي الابتكار في مجال العلم والتكنولوجيا دوراً رئيساً في تحقيق الأمن المائي المستدام، وكجزء من الجهود العالمية المبذولة في هذا الاتجاه أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة استقطبت اهتمام المجتمع الدولي، نظراً إلى نهجها في استثمار أدوات الإبداع لدى كبار الباحثين العاملين في المجالات المتعلقة بظواهر المناخ وقضايا إدارة المياه.

وقال الدكتور ديون تيربلانش، مدير البحوث في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «إن الاستمطار يكتسب اهتماماً دولياً متزايداً، حيث تجري 56 بلداً برامج لتعديل الطقس منذ عام 2016»،