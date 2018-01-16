«اتحاد إسكو» تطلق مشروعاً لتوفير %36 من الطاقة المستخدمة بمطار دبي

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعكف شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»، لمجال خدمات الطاقة، على مشروع توفير استهلاك الطاقة الكهربائية في مطار دبي بنسبة 36% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستخدمة في صالات السفر والوصول 1 و2 و3 بمطار دبي، بحسب علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لخدمات الطاقة».

وقال الجاسم لـ «الاتحاد»، إن مشروع «الهندسة والتوريد والإنشاء لمطار دبي» الذي يصل إجمالي استثماراته إلى 100 مليون درهم، سيتم تنفيذه على 4 مراحل، تنتهي بحلول عام 2022، مؤكداً أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل المباني العامة في مطار دبي، مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة فيها، فضلاً عن تجهيزات تبريد المناطق للحد من استهلاك الطاقة.

وخلال اليوم الأول من أسبوع أبوظبي للاستدامة، سلّطت «اتحاد إسكو»، الضوء على الدور المهم للجهود المبذولة في تعزيز استخدام حلول كفاءة الطاقة، كخطوة متقدمة نحو تحقيق الاستدامة، وذلك جنباً إلى جنب مع برنامج «طاقتي»، وهو برنامج لتعزيز كفاءة الطاقة أطلقه المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالشراكة مع «الاتحاد لخدمات الطاقة».

وتتضمن مشاركة «اتحاد إسكو» أيضاً استعراض مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز منهجيات مبتكرة لتنفيذ مبادرات إعادة التأهيل. وأضاف الجاسم، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة من المنصات المهمة التي تستطيع من خلالها شركة «اتحاد إسكو» استعراض الاستراتيجيات الرامية إلى تطوير أساليب جديدة لإعادة تأهيل المباني القائمة التي تعمل السلطات الحكومية على تنفيذها بهدف إعادة تأهيل المباني العامة القائمة في المنطقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فيها.