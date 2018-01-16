«أبوظبي لطاقة المستقبل» تكشف عن «الحافلة المستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت أمس، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018، عن «الحافلة المستدامة» التي تعمل كلياً بالكهرباء لتجسّد نموذجاً للجيل القادم من مركبات النقل الجماعي المستدامة.

وتم تصميم النموذج التجريبي للحافلة في إطار مشروع مشترك بين شركة «مصدر»، وشركة «حافلات للصناعة»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وبالتعاون مع معهد مصدر، الذي يندرج ضمن جامعة خليفة للتكنولوجيا.

في حين وفرت شركة «سيمنز»، الشريك التكنولوجي في هذا المشروع، المحرك الذي يتيح للحافلة قطع مسافة 150 كلم في كل عملية شحن، دون الحاجة إلى زيادة حجم ووزن البطاريات. وسوف يتم قريباً تجريب الحافلة الجديدة ضمن مدينة مصدر بأبوظبي، حيث سيقوم المهندسون بتقييم أداء بطارية الحافلة ونظمها الكهربائية ضمن مناخ دولة الإمارات.

وسيكون بإمكان زوار مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة الاطلاع على «الحافلة المستدامة» الجديدة.