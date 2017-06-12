الدفاع المدني السعودي: لا تهاون في سلامة المعتمرين

الرياض (د ب أ)

أكد رجال الدفاع المدني السعودي المشاركون في قوة دعم الحرم المكي جاهزيتهم الكاملة لتقديم العون والمساعدة لضيوف الرحمن والتعامل مع أي حالات طارئه بالمسجد الحرام، مؤكدين أنه لا تهاون في سلامة المعتمرين.

وقال الرقيب علي القرني من قوة الدفاع المدني لدعم الحرم المكي، إن مهمته ضمن مجموعة من زملائه رجال الدفاع المدني هي تقديم العون والمساعدة للمعتمرين الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الزحام والإجهاد كذلك المرضى وكبار السن.

أما الرقيب مطغوش القحطاني، فقال: «ما أعظمه من شرف أن نشارك في رعاية المعتمرين أثناء أدائهم لمناسك العُمرة»، لافتاً إلى أن مهمته هي التعامل مع أي حالات طارئة داخل المسجد الحرام.

من جانبه، أكد العريف سعيد الشهراني تكامل تجهيزات مجموعات الدفاع المدني بالحرم للتعامل مع أي حالات طارئه في صحن الطواف والمسعى ومداخل ومخارج الحرم والساحات الخارجية.

من جهته، اتفق العريف عبدالله الودعاني والعريف عمر عبدالله على أن مشاركتهما ضمن قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف مصدر فخر واعتزاز لهما، مؤكدين أن كل المتاعب والمصاعب تهون في سبيل تحقيق هذا الهدف، وأوضح الجندي أول أحمد السرحاني أن مهمته هي إخلاء المعتمرين المرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات أو السقوط أو الإجهاد.