مذكرة تعاون في مجال الطاقة بدول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الفرنسية «إي دي إف إس إيه»، الشركة الأم لمجموعة «إي دي إف»، لبحث سبل التعاون في قطاعات الطاقة بدول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية.

ووقّع الاتفاق كل من بدر اللمكي المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»، وفاليري ليفكوف نائب الرئيس الأول لشركة «إي دي إف إس إيه» في إفريقيا والشرق الأوسط، بحضور محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ودومينيك مينيير نائب المدير التنفيذي الأول لإدارة الطاقة النووية والحرارية في مجموعة «إي دي إف».

وبموجب الشراكة الجديدة، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التنمية والتطوير، في إطار استثماراتهما الحالية بمشاريع الطاقة خارج الشبكة في دول جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا، بالإضافة إلى تقييم المشاريع والنماذج الجديدة لحلول وأنظمة الطاقة خارج الشبكة في تلك المنطقة.