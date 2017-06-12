أبوظبي (الاتحاد)

عن «اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» وبالتعاون مع «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» صدرت مؤخراً للكاتبة الإماراتية باسمة يونس مسرحية «عودة غائب». تقع المسرحية في ثلاثة فصول تحكي وقائع صراع يتجدد بعد أن طواه النسيان بين كاتب وأبيه، ومنشأ الصراع أصلاً هو إنكار الأب لابنه لأنه ثمرة زواج لم ترض عنه عائلته الأرستقراطية الثرية، ثم غيابه تاركاً الابن وأمه وحيدين لا معيل لهما.

والمسرحية بهذه الأجواء تطرح قضية اجتماعية تتصل بالعلاقات الأسرية وما يمكن أن تتعرض له من تصدعات، لكنها لا تخلو من دلالات أبعد من ذلك، وهذا ما تكشف عنه الحوارات بين الشخصيات، حيث تتضمن إشارات إلى ما يمثله الماضي من عبء. فالإنسان ابن ماضيه مهما كان هذا الماضي بعيداً.

وتأتي (عودة غائب) لتكون المسرحية الثامنة في رصيد باسمة يونس المسرحي، إضافة إلى عدد من الروايات والمجموعات القصصية.

شغلت مساحة الغلاف لوحة للفنان الإسباني خوان ميرو ضمن تصميم وضعه الفنان على الجاك.