«التعاون الإبداعي» بين المملكة المتحدة والإمارات يستقطب 88 ألف شخص

أبوظبي (الاتحاد)

يقترب برنامج «عام التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة UK/UAE 2017» من نهاية نصفه الأول، حيث استقطب ما يزيد على 88 ألف شخص من مختلف أنحاء الدولة. ويُعد عام «UK/UAE 2017» برنامجاً متميّزاً للتبادل الثقافي بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى الاحتفاء بالعلاقة طويلة الأمد التي تجمع بين البلدين وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية الممتدة بينهما.

ويتولّى المجلس الثقافي البريطاني تنظيم برنامج «UK/UAE 2017»، المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي أمير ويلز، بدعم من نخبة من الشركاء الاستراتيجيين وهم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وهيئة دبي للثقافة والفنون والسفارة البريطانية في الإمارات. ويُقام هذا البرنامج على مدار العام 2017 بمشاركة العديد من المؤسسات البريطانية والإماراتية التي تقدم شريحة عريضة من الفعاليات والأحداث، بما فيها إقامة معارض وعروض أداء موسيقية ومسرحية وعروض سينمائية، إلى جانب سلسلة من المؤتمرات ومعارض للحرف اليدوية ودروس على أيدي خبراء وورش عمل تعليمية.

وبهذه المناسبة، قال غافين أندرسون، مدير المجلس الثقافي البريطاني في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يشهد موسم الربيع حتى الآن مشاركةً واسعةً وحضوراً قويًّاً، ويرجع الفضل في ذلك إلى عروضه وفعالياته المقامة خلال الفترة الممتدة بين يناير ويونيو 2017، والتي شملت إقامة 26 مشروعاً بما فيها 140 حدثاً و90 عرضاً سينمائياً في 6 إمارات بدولة الإمارات ضمن برنامج «UK/UAE 2017». وقد شارك أكثر من 3 آلاف شخص في الحوارات وورش العمل والأحداث المنضوية تحت مظّلة البرنامج، كما حضر نحو 85 ألف زائر المعارض وعروض الأداء والعروض السينمائية والمهرجانات المقامة ضمن البرنامج أيضاً».

ومن جانبها، قالت هانا هندرسون، مديرة برنامج «UK/UAE 2017» في المجلس الثقافي البريطاني: «سيشمل برنامج موسم الخريف القادم المزيد من الفعاليات والأحداث التي ستجذب الزوّار والمقيمين بدولة الإمارات وتعمل على توسيع مشاركاتهم، ومن المتوقع أن يضم البرنامج عدداً أكبر من المعارض وورش العمل وعروض الأداء والعروض السينمائية، ضمن مجالات الفنون والأدب والتعليم والمجتمع والرياضة والعلوم والتجارة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن برنامج موسم الخريف عقب انتهاء موسم الصيف».

ومن أبرز الفعاليات والأحداث في موسم الربيع جلسات التوجّه العلمي في «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، وورش «شكسبير جلوب» لسرد القصص، نظّمتها «آرت فور آل» بالتعاون مع «جلوب إيديوكيشن». والمهرجان العالمي لرواية القصص في الشارقة الذي استضافته جزيرة النور في الشارقة دورة عام 2017. وندوة حوارية تفاعلية إبداعية تحت عنوان «أنيش كابور: الفعل الإبداعي» في إطار برنامج معرض «الفعل الإبداعي: الأداء، والإجراءات، والحضور» وسلسلة «حوارات الفنون» التي ينظمها جوجنهايم أبوظبي، وقد نظم هذه الندوة الحوارية المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بمشاركة أدريان لوكه، القيّم الأول في أكاديمية لندن للفنون.