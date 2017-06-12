سعيد بن طحنون يتوج أبطال «5 منافسات» في القطارة

العين (الاتحاد)

توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي بطولة العين الرمضانية، مساء أمس الأول، على مسرح قرية التراث باستاد القطارة، أبطال خمس مسابقات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومسلم أحمد المدير التنفيذي، وبمشاركة خميس بن خصيبة الظاهري رئيس لجنة سباق الهجن، ومحمد أمين الزرعوني رئيس لجنة الشطرنج، وعلي المرزوقي رئيس لجنة الألعاب التفاعلية، وعبدالله الحمادي رئيس لجنة سباق اختراق الضاحية، ويوسف الزعابي رئيس لجنة البولينج.

وكانت «الشاهينية» لصاحبها مطر بن نصيب الكتبي قد حققت الفوز بالمركز الأول في سباق الهجن، الذي أقيم صباح أمس الأول بمضمار أبوسمرة ولمسافة ثلاثة كيلومترات، وحلت «الهمال» لصاحبها سلطان بن عبدالله بن كحيد العميمي في المركز الثاني، وحققت «الشاهينية» أفضل توقيت بعد أن قطعت مسافة السباق في 4.34 دقيقة.

وفي بطولة الشطرنج للسيدات تم تكريم الإماراتية وافية درويش المعمري الفائزة بالمركز الأول والتي حققت العلامة الكاملة بعد فوزها في كل المباريات، تلتها السورية نبال الجلدة في المركز الثاني، والإماراتية أمل فاضل الشامسي في المرتبة الثالثة. أما في بطولة الرجال فقد فاز السوري خالد زياد بالمركز الأول، وجاء الفلبينيان لوبي لاكاب ومورتيل مارلون في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي كرة القدم التفاعلية «فيفا» حقق العراقي عمر عادل المركز الأول، وتلاه البريطاني يزار ماريا والإماراتي سالم محمد الدرعي في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وتصدر الجزائري عادل عنوج ألعاب القتال التفاعلية «ستريت فايترز» محققاً المرتبة الأولى، وحصد الأردني أمجد الشلبي مركز الوصيف، وجاء اليمني يوسف ميرزا ثالثاً.