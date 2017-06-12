البلوشي بطل المواطنين الهواة في سباق ند الشبا للدراجات

رضا سليم (دبي)

أحرز عادل عبد الباقي البلوشي المركز الأول لفئة المواطنين الهواة في اليوم الأول من سباق ند الشبا للدراجات الهوائية، الذي أقيم مساء أمس الأول ضمن دورة ند الشبا الرياضية، والذي توزع فئاته الأربع على يومين يتنافس فيه ما يقارب من 1000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات.

وقطع البلوشي مسافة السباق التي امتدت 75 كلم، بزمن وقدره 73:44:1 ساعة، ليتفوق الدراج الذي شارك ضمن فريق حمل «إكسبو دبي 2020»، بفارق 5 أجزاء من الثانية فقط على صاحب المركز الثاني أحمد عبيد المري الذي قطع المسافة بزمن 78:44:1 ساعة، وجاء بالمركز الثالث علي محمد الخياط الذي قطع المسافة بزمن 83:44:1 ساعة.

وعلى صعيد فئة السيدات التي استقطبت أكثر من 100 مشاركة من داخل وخارج الدولة، بمشاركة لافتة لفريق منتخبنا الوطني للسيدات وفتيات من دول المنطقة، توجت البحرينية سماح خالد بالمركز الأول بعدما تفوقت وقطعت المسافة بزمن 33:56:1 ساعة، وجاءت بالمركز الثاني الإيرلندية رويسن توماس التي حققت زمناً بلغ 34:56:1 ساعة و56 34، وبالمركز الثالث الإيرلندية ديردري كاسي بزمن 35:56:1 ساعة.

وقام حسن المزروعي مدير البطولة، وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى والتقاط الصور التذكارية.