«الرميثي» يكتسح «يور للأسنان» بالثمانية ويتصدر الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

خطف فريق «مؤسسة الرميثي» صدارة المجموعة الأولى لمنافسات خماسيات كرة القدم للرجال، بعدما اكتسح فريق «يور للأسنان» بثمانية أهداف مقابل هدف، مساء أول من أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وحقق «مؤسسة الرميثي» ثاني أكبر نتيجة في خماسيات كرة القدم للرجال حتى الآن بفوزه العريض على «يور للأسنان» ليتصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويخطف المركز الأول من «بن حمودة للسيارات» الذي خاض مباراتين فقط ويملك 6 نقاط في جعبته، فيما جاء «سينيرز لإدارة العقارات» في المركز الثالث بـ 4 نقاط بعد تغلبه على «القوات الجوية» ضمن الجولة ذاتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتنحصر المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي بين الثلاثي «الرميثي» و«بن حمودة» و«سينيرز للعقارات»، بينما يتذيل «يور للأسنان» و«القوات الجوية» المجموعة في المركزين الرابع والخامس من دون رصيد.

ونجح فريق «مؤسسة الرميثي» في مواصلة عروضه القوية، وتأكيد تفوقه، وعزمه على المنافسة على لقب خماسيات كرة القدم للرجال، حيث لم يجد الفريق أدنى صعوبة في تجاوز منافسه «يور للأسنان» بعد أن سيطر على مجريات المباراة بالكامل، ووصل مهاجموه بسهولة إلى مرمى المنافس، وجاءت الأهداف الثمانية عن طريق كريم أحمد (هاتريك)، خالد عبد الله (هدفين)، وهدف لكل من أحمد سيف، إبراهيم مجدي، محمد منصور، ونادر محمد.

وفي المجموعة الثانية أحكم فريق «أدنوك» قبضته على المجموعة وواصل الصدارة بجدارة واستحقاق برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية بعد فوزه على «السيف» بثلاثية نظيفة عن طريق سفيان المسرار، ونبيل حبيل، ومحمد جواد، وضمن الفريق تأهله إلى الدور نصف النهائي، إذ أنه الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات حتى الآن.

واقترب فريق «هيلثي سبورت» من حجز بطاقة التأهل الثانية بعد تخطيه عقبة فريق «جالاكتيكوس» بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحصد الفريق النقطة السادسة في رصيده في المركز الثاني خلف «أدنوك».

وسجل رباعية «هيلثي سبورت» زهير أوسايفي (هدفين) ومصطفى المراوعي ومحمد حبوش، فيما سجل هدفي «جالاكتيكوس» فراس أحمد وتونج نكونج.

وتختتم اليوم مباريات دور المجموعات، حيث يلعب يور للأسنان مع القوات الجوية، في مباراة بمثابة تحصيل حاصل بعد أن ودع الفريقان المنافسات، فيما يلتقي بن حمودة للسيارات مع مؤسسة الرميثي في مواجهة سوف تشهد صراعاً مثيراً من أجل خطف صدارة المجموعة الأولى، وضمن المجموعة الثانية يواجه فريق أدنوك منافسه تو تو فور، بينما يلعب السيف للجرافيكس مع جالاكتيكوس.