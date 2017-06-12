  • الاثنين 17 رمضان 1438هـ - 12 يونيو 2017م
  01:17     العثور على جثث21 من عناصر داعش في المناطق المحررة في جانبي الموصل         01:45     هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة "تشاينا ايسترن" في استراليا     

ختام ناجح لبطولة «فن الترويض» في أولمبياد الضباط

«جو جيتسو الإمارات» في الصدارة ..وأكاديمية «كوماندو» وصيفاً
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر «جو جيتسو الإمارات» منافسات اليوم الختامي في بطولة الجو جيتسو، ضمن فعاليات الأولمبياد الرمضاني لنادي ضباط القوات المسلحة المقامة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، التي أقيمت على مدار يومين على الصالة الرياضية بنادي الضباط.

وتوج الفائزين في ختام المنافسات الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد الضباط الرمضاني، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، ويوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، وقدم الفريق «م» محمد هلال الكعبي درعا تذكارية لاتحاد الجو جيتسو تسلمها محمد سالم الظاهري.

وتصدر«جو جيتسو الإمارات» البطولة بـ 12 ميدالية ملونة، منها 5 ذهبية و5 فضيات و2 برونز، وحلت أكاديمية كوماندو « الكولومبية في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات و2 فضة و3 برونزيات، وحصل دبي نوجيرا تيم على المركز الثالث برصيد 3 ميداليات منها ذهبية وفضية وبرونزية، وحظيت البطولة بحضور جماهيري مميز على مدار يومين، مما أضفى جواً من الحماس على المنافسات.

وظهر من خلال البطولة أن الأندية والمراكز في الدولة قطعت شوطاً بعيدا في تجهيز لاعبيها للبطولات، وهذا يعني إضافة ودعم للاتحاد بالإضافة إلى الظهور اللافت لأكاديميات الجو جيتسو في المنطقة الخليجية والعربية تشهد تطورا مذهلا من خلال وجود أكثر من 5 أكاديميات من اثنتين من المملكة العربية السعودية، واثنتين من البحرين وواحدة من الأردن، ونال لاعبوها عدداً مقدراً من الميداليات الملونة.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز سعيد المزروعي من نادي عجمان بالميدالية الذهبية في وزن 60 كجم الحزام الأزرق، ونال جمعة المهيري من جو جيتسو الإمارات الفضية، وحصل كارلوس أورينا من أكاديمية كوماندو من كلومبيا، وفي وزن 67 فاز محمد غمراوي من أكاديمية فالكون السعودية بالذهبية، ونال أبوسوبيان مدزيدوف من أكاديمية القتال روسيا الفضية، بهمان هوناردار من أكاديمية ارت سويف من ايران البرونزية، وفي وزن 75 كجم فاز حمزة الكوهجي من البحرين بالذهبية، وحاز فاهيد أشوري من أكاديمية ارت في إيران على الفضية، وحصل كارلوس خمينيز من أكاديمية كوماندو في كولمبيا البرونزية، وفي وزن 83 كجم توج ارسلان أنايف من أكاديمية دبي نوجيرا تيم بالذهبية، وحصل على عبدالله غازي من أكاديمية فالكون السعودية على الميدالية الفضية، ونال حسين شريف محمدي من أكاديمية ارت في ايران البرونزية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 