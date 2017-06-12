«جو جيتسو الإمارات» في الصدارة ..وأكاديمية «كوماندو» وصيفاً

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر «جو جيتسو الإمارات» منافسات اليوم الختامي في بطولة الجو جيتسو، ضمن فعاليات الأولمبياد الرمضاني لنادي ضباط القوات المسلحة المقامة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، التي أقيمت على مدار يومين على الصالة الرياضية بنادي الضباط.

وتوج الفائزين في ختام المنافسات الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد الضباط الرمضاني، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، ويوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، وقدم الفريق «م» محمد هلال الكعبي درعا تذكارية لاتحاد الجو جيتسو تسلمها محمد سالم الظاهري.

وتصدر«جو جيتسو الإمارات» البطولة بـ 12 ميدالية ملونة، منها 5 ذهبية و5 فضيات و2 برونز، وحلت أكاديمية كوماندو « الكولومبية في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات و2 فضة و3 برونزيات، وحصل دبي نوجيرا تيم على المركز الثالث برصيد 3 ميداليات منها ذهبية وفضية وبرونزية، وحظيت البطولة بحضور جماهيري مميز على مدار يومين، مما أضفى جواً من الحماس على المنافسات.

وظهر من خلال البطولة أن الأندية والمراكز في الدولة قطعت شوطاً بعيدا في تجهيز لاعبيها للبطولات، وهذا يعني إضافة ودعم للاتحاد بالإضافة إلى الظهور اللافت لأكاديميات الجو جيتسو في المنطقة الخليجية والعربية تشهد تطورا مذهلا من خلال وجود أكثر من 5 أكاديميات من اثنتين من المملكة العربية السعودية، واثنتين من البحرين وواحدة من الأردن، ونال لاعبوها عدداً مقدراً من الميداليات الملونة.