«الهيئة»: تسجيل 3 شركات حكومية برؤوس أموال 4.6 مليار درهم



تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017 أبوظبي(وام) وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال العام 2016، على تسجيل 3 شركات مساهمة عامة مملوكة للحكومة بنسبة 100% وتوفيق وضعها كشركة مساهمة عامة مسجلة لدى الهيئة. شملت قائمة الشركات التي بلغ إجمالي رؤوس أموالها 4.6 مليار درهم «شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع التي يبلغ رأسمالها مليار درهم، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض 100 مليون درهم، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية - آيبيك - برأسمال 3.5 مليار درهم». ووافقت على إدراج وتداول حقوق الاكتتاب لـ 5 شركات مساهمة عامة. ووافقت على زيادة رؤوس أموال 6 شركات مساهمة عامة بقيمة إجمالية بلغت 2,5 مليار درهم.