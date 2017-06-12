  • الاثنين 17 رمضان 1438هـ - 12 يونيو 2017م
  01:17     العثور على جثث21 من عناصر داعش في المناطق المحررة في جانبي الموصل         01:45     هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة "تشاينا ايسترن" في استراليا     

«الهيئة»: تسجيل 3 شركات حكومية برؤوس أموال 4.6 مليار درهم
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017

أبوظبي(وام)

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال العام 2016، على تسجيل 3 شركات مساهمة عامة مملوكة للحكومة بنسبة 100% وتوفيق وضعها كشركة مساهمة عامة مسجلة لدى الهيئة. شملت قائمة الشركات التي بلغ إجمالي رؤوس أموالها 4.6 مليار درهم «شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع التي يبلغ رأسمالها مليار درهم، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض 100 مليون درهم، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية - آيبيك - برأسمال 3.5 مليار درهم». ووافقت على إدراج وتداول حقوق الاكتتاب لـ 5 شركات مساهمة عامة.

ووافقت على زيادة رؤوس أموال 6 شركات مساهمة عامة بقيمة إجمالية بلغت 2,5 مليار درهم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 