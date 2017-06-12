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حرمت الآباء إمكانية دعم أبنائهم

سياسة التقشف تعصف بروابط اليونانيين الاجتماعية
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تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017

أثينا (أ ف ب)

يعاني اليونانيون من التداعيات المالية والاقتصادية جراء الأزمة التي تمر بها البلاد. وخلال المحادثات الطويلة في بروكسل حول تدابير تقشف جديدة تفرض على أثينا، يقول ارمولاوس ليناردوس، المدرس اليوناني المتقاعد «فقدنا الأمل ونعيش في أجواء من القلق»، معربا بذلك عن يأسه من تقديم مزيد من المساعدة المالية لأبنائه.

وفي السنوات الأخيرة، خفضت الحكومة راتبه مرارا. وحتى ذلك الحين، كان يساعد ابنه، الأب لخمسة أطفال والموظف الذي يحصل على راتب هزيل، واضطر أخيرا إلى بيع سيارته العائلية لدفع ضرائبه. وقال هذا السبعيني «قبل الأزمة، كنت قادرا على مساعدته لكن راتبي التقاعدي قد تدنى بنسبة 35% وبات الأمر صعبا». وبأسف تساءل «ماذا يقول الناس عن جد بات عاجزا عن مساعدة أحفاده؟».

وشارك ارمولاوس ليناردوس، الأمين العام لاتحاد متقاعدي القطاع العام، في عدد كبير من التظاهرات أخيرا، للاحتجاج على الاقتطاعات الجديدة التي أملاها دائنو البلاد، في مقابل صرف المبالغ التي تستخدم لدفع خدمة الديون السابقة لهؤلاء الدائنين أنفسهم، صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي.

من جهته، يؤكد ديموس كومبوريس، رئيس اتحاد متقاعدي القطاع الخاص، أن راتبه التقاعدي تراجع «من 33 إلى 16 ألف يورو» بسبب الأزمة، بعد العمل 40 عاما في صناعة الفولاذ. وتبنى البرلمان اليوناني الجمعة مزيدا من التدابير، مثل تجميد معاشات التقاعد حتى 2022 أو تقييد حقوق العاملين في القطاع الخاص.

ويتخطى آخر جدل تشهده البلاد حدودها ويعرقل النقاش حول تخفيف الدين اليوناني الكبير (179% من إجمالي الناتج المحلي). وهو يتمحور حول مشاركة صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة الأوروبية. وإذا لم تسفر المناقشات عن نتيجة، فقد يواجه تأمين قرض جديد مخصص لتسديد سبعة مليارات يورو في يوليو الماضي، مزيدا من الصعوبات. وستكون هذه المسألة رهان اجتماع لمجموعة اليورو الخميس في لوكسمبورغ. ... المزيد
     
 

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