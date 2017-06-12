خبير: دبي تقدم نموذجاً لمعايير منظومات أمن المعلومات عالمياً

دبي (الاتحاد)

توقعت شركة خدمات أمن المعلومات العالمية «بلاديون» أن تسهم مبادرة «خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، في تأسيس دليل استرشادي موحد لمعايير منظومات أمن المعلومات عالمياً، بما يخدم توجه التحول الذكي الذي تشهده دبي حالياً، سعياً إلى جعلها المدينة الأذكى عالمياً، ويعكس اهتمام الإمارة بعنصر الأمان في تدفق البيانات والمعلومات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة أميت روي، إن دبي والإمارات بشكل عام قطعت شوطاً طويلاً في توظيف التكنولوجيات الذكية الحديثة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وأسلوب معيشته بشكل عام، ما يتطلب تطوراً مماثلاً في منظومة أمن المعلومات التي تحمي هذا التحول، خصوصاً أن الإمارات تعد من أبرز الدول المستهدفة بهجمات القرصنة الإلكترونية.

وتابع أن:«إطلاق الخطة الاستراتيجية من شأنه أن يحدد اتجاهات ومعايير لتنفيذ منظومات أمن المعلومات، ما يسهل من توحيد آليات التنفيذ على مستوى جميع الجهات، سواء كانت حكومية وخاصة، كما يضمن رفع مستوى الأمن والحماية بشكل كبير».

وأشار إلى أن الإمارات تمثل همزة وصل ورابطاً قوياً بين بلاد منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مضيفاً أن موقعها الجيوسياسي جعلها ركيزة مهمة في عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة، ما يجعلها عرضة بصورة مستمرة إلى زيادة معدلات الهجمات الإلكترونية، وخصوصاً القرصنة ذات الدوافع السياسية أو المالية.