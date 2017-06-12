تحسن الظروف التجارية بدبي في مايو الماضي

دبي(الاتحاد)

أشارت بيانات شهر مايو إلى وجود تحسنٍ قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع توسع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدل حاد.

ومع ذلك، فقد تراجعت معدلات التوسع منذ شهر أبريل، بحسب مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وسجل المؤشر انخفاضاً من 57.7 نقطة سجلها في شهر أبريل (وهي الأعلى في 26 شهراً) إلى 55 نقطة في شهر مايو.

وأشارت القراءة الأخيرة إلى أبطأ وتيرة تحسن مسجلة في سبعة أشهر، لكنها كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، وجاءت متماشية مع متوسط السلسلة على المدى الطويل ( 55.1 نقطة). وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الإنشاءات شهدت أسرع تحسن في الظروف التجارية (سجل المؤشر 56.2 نقطة)، تليها شركات الجملة والتجزئة ( 55.5 نقطة) وشركات السفر والسياحة (54.2 نقطة). وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعاً عاماً.