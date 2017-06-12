760 مليون درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس نحو 760 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 153 مبايعة بقيمة 274 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 92 مليون درهم و116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 182 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الورقاء الثالثة تليها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وقد تصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 486 مليون درهم منها 20 رهونات أراض بقيمة 430 مليون درهم و28 رهونات فلل وشقق بقيمة 56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 200 مليون درهم، وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 128 مليون درهم.