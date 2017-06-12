«ديوا» ترسي عقد الخدمات الاستشارية للمحطة الكهرومائية في حتا

دبي (الاتحاد)
أرست هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عقد الخدمات الاستشارية للمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 58 مليون درهم على مجموعة «إي دي إف» (EDF) الفرنسية. وتعد المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات، وبعمر افتراضي يتراوح بين 60 و80 عاماً.
ويشمل عقد الخدمات الاستشارية جميع دراسات التصميم، والدراسات الهيدرو-جيولوجية، والجيولوجية، والبيئية، والجيوتقنية، والحفريات العميقة، وتصميم الأنفاق المائية العميقة، والسد العلوي والمحطة الكهرومائية، وطرح مناقصة تزويد المواد للموقع، والإشراف على الأعمال الإنشائية والتركيب في الموقع والاختبارات في الموقع والتدشين.
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وأضاف: «نعمل على تحقيق رؤية الإمارات 2021 لكي تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول العام 2021، وذلك من خلال دعم التنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة».
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وخارج أوقات الذروة، ستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي.
وخلال أوقات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع تكلفة الإنتاج، يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لإنتاج الكهرباء ولتزويد شبكة الهيئة. وستصل كفاءة إنتاج الكهرباء إلى 90% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.