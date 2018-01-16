أبوظبي تكشف أكبر مشروع لتخزين المياه في العالم

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت أبوظبي عن الانتهاء من مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا، والذي يعد أكبر مخزون للمياه المحلاة من صنع الإنسان في العالم، معلنة أن المشروع يعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية، وكمية المياه التي أضيفت تدريجياً على مدى الـ27 شهراً الماضية تكفي لتوفير إمدادات المياه لما يصل إلى مليون شخص في أبوظبي لمدة تصل إلى 90 يوماً.

وأعلنت الجهات الحكومية المنفذة للمشروع خلال جلسة خاصة عقدت أمس، في إطار فعاليات القمة العالمية للمياه التي تنعقد تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة عن أضخم مشروع لتخزين المياه المحلاة ذات الجودة العالية والمضمونة في العالم، حيث يضم شبكة من 315 بئراً تمتد تحت رمال صحراء ليوا مزوّدةً بمضخات لاسترجاع المياه، يغذّيه أحد أطول خطوط الأنابيب في دولة الإمارات من محطة الشويهات لتحلية المياه بمعدل 7 ملايين جالون يومياً لأكثر من 27 شهراً.

وشهد الإعلان عن تفاصيل المشروع كل من معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع.

ويقوم المشروع، الذي بدأت فكرته العام 2002، مع دراسات مكثفة نفذتها هيئة البيئة في أبوظبي، على مبدأ حقن مياه عذبة في أحواض شحن فوق الخزانات الجوفية الطبيعية. والمشروع هو ثمرة للتعاون بين هيئة البيئة – أبوظبي، التي اضطلعت بمسؤوليات إجراء الدراسات العلمية ودراسات الجدوى والتخطيط الاستراتيجي ووضع سيناريوهات المخاطر وكيفية إدارتها، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو» التابعة لها التي أشرفت وقامت بعمليات تنفيذ المشروع بما فيها أعمال البنية الأساسية السطحية كخطوط الأنابيب ومحطات الرفع والخزانات.