«فايف القابضة» تطلق صندوقاً استثمارياً عقارياً بقيمة 2.1 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة فايف القابضة، صندوقاً استثماريّاً عقاريّاً بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي، ويعمل صندوق الاستثمار العقاري الجديد تحت إشراف «سوق أبوظبي العالمي» و«سلطة تنظيم الخدمات المالية»، وهو يتضمن مشروع «فايسوري نخلة جميرا» في دبي الذي أقامته «فايف القابضة» بقيمة 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار أميركي)، وجميع مشاريع المجموعة المستقبلية التي تخضع إلى الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وتصدر صناديق الاستثمار العقاري عادة سندات للاستثمار العقاري على شكل أسهم تستثمر في العقارات التي تدرّ الدخل، ويشمل ذلك الرهون العقارية التي يمكن أن تُتداول مثل الأسهم عندما تطرح في السوق للعموم.

وتتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين اقتناء حصة في العقارات تمكنهم من تنويع مواضع استثماراتهم وقطاعاتها، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار تلك العقارات على المدى الطويل.

وكشفت «فايف القابضة» عن هويتها الجديدة لأول مرة أمس بعد أن كانت تعرف سابقاً باسم «سكاي القابضة» واستوحي اسم الشركة الجديد من فكرة العناصر الخمسة، ويعبّر عن طموح المجموعة الدائم في تنمية محفظة ممتلكاتها الحالية التي تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار أميركي. وقال كبير مولشنداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايف القابضة: «يمثّل قطاع العقارات مساهم رئيس في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتطلع شركة فايف القابضة باستمرار إلى طرق جديدة للابتكار حرصاً منها على توفير سبل أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من أموالهم.

ويتيح امتلاك أسهم في صناديق الاستثمار العقاري بدلاً من الاحتفاظ بحصة في الأصول المادية، للمستثمرين الشراء والبيع بتكلفة أقل وبمرونة أكبر، وبهذا يحقق المستثمرون الدخل المنشود بصورة أسرع في الاكتتابات العامة من خلال امتلاك أسهم ضمن صندوق الاستثمار العقاري».

وأضاف: «توفر صناديق الاستثمار العقاري وسيلة استثمارية جذابة، فهي توزع المخاطر على عدد من المشاريع العقارية تحت محفظة واحدة.