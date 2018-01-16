«التنظيم والرقابة» يستعرض المنازل المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

يستعرض مكتب التنظيم والرقابة نماذج للمنازل المستدامة، ويناقش أحدث التقنيات في قطاع المياه والكهرباء، وذلك خلال مشاركته في «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018» الذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وتأتي مشاركة المكتب كتحفيز لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة وبرامج التوعية بسبل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وحسن استخدام خدمات الصرف الصحي.

ويعد مكتب التنظيم والرقابة شريكاً رئيساً في كل فعاليات وأنشطة أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث يمثل الأسبوع فرصة مهمة للتعريف بدور المكتب وما حققه من إنجازات لتنظيم وتطوير قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي بإمارة أبوظبي ودعم قضايا تنويع مصادر الطاقة وكفاءة الاستهلاك على مستوى إمارة أبوظبي، كما تتيح مشاركة المكتب في المعرض التواصل مع المؤسسات والشركات وتعزيز التواصل مع القيادات، وصناع السياسات والمستثمرين، والخبراء المختصين سعياً للاستفادة من التجارب العالمية في مجال أمن الطاقة والمياه وبرامج التوعية التي تدعم كفاءة الاستهلاك.

وأوضح سيف القبيسي مدير عام مكتب التنظيم والرقابة: «إن قمتي الطاقة العالمية والمياه تمثلان أكبر تجمع لصناع السياسات لمناقشة مستجدات قضايا الطاقة والمياه ومقارنة أفضل الأنظمة والتقنيات لإنتاج الطاقة من المصادر المختلفة وتحفيز أسواق الطاقة المتجددة حول العالم، حيث تمثل هذه الملتقيات فرصة مهمة لكل العاملين في هذا القطاع لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وكفاءة الاستهلاك، وتعزيز استدامة الموارد المائية».

وأضاف إلى «أن فعاليات الأسبوع منوعة وتستحوذ على اهتمام المحافل الدولية المعنية بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وتجعل من أبوظبي وجهة عالمية للاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة وأهم الداعمين لحماية البيئة ليس محلياً فحسب بل وعالمياً»، ويضم جناح مكتب التنظيم والرقابة الواقع في البوابة 4 عدة أقسام وأنشطة لتسليط الضوء على الدور الذي يلعبه المكتب في النهوض بأداء قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي في إمارة أبوظبي، حيث يحتوي الجناح على نموذج لمنزل مستدام مدعم بتقنية الواقع المعزز ولعبة لترشيد الاستهلاك وسيارة كهربائية وندوات تفاعلية وغيرها، حيث يحرص مكتب التنظيم والرقابة من خلال طرح هذه الأنشطة المختلفة على تشجيع مختلف شرائح المجتمع للتحول نحو منازل أكثر استدامة وتبني أسلوب حياة يساهم في الحفاظ على البيئة.