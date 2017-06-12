بني ياس يعلن هوية المدرب خلال 72 ساعة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد جاسم الشرفاء، رئيس شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أن إدارة الشركة اجتمعت مع لاعبي «السماوي» عقب هبوط الفريق، وبالتحديد بعد مباراة الإمارات، بالجولة قبل الأخيرة لدوري الخليج العربي، وتعاهدوا على تحمل مسؤولية العودة إلى «المحترفين» من جديد، كما أظهروا روح المسؤولية والرغبة الكبيرة في تجاوز أحزان الهبوط التي ألمت بعشاق ومحبي النادي كافة.

وحول صعوبة استمرار بعض اللاعبين، واللعب بدوري الأولى، بعد «أضواء» دوري الخليج العربي، قال الشرفاء: بالتأكيد هناك مشاعر متضاربة عادة ما يواجهها اللاعب في هذه المواقف، لكن اللاعبين جميعاً ولا استثناء أبدوا إصراراً كبيراً على تحمل مسؤولية العودة ببني ياس إلى «المحترفين»، إذ لم يبد أي لاعب الرغبة في الخروج من النادي، وهو ما يعكس روح المسؤولية الكبيرة التي يتمتعون بها، ومن هنا أحيي اللاعبين كافة على هذه الروح الكبيرة.

وشدد الشرفاء على أنه يدرك جيداً حجم الفوارق بين أن يوجد اللاعب في «المحترفين» تحت دائرة الأضواء، وبين اللعب في الدرجة الأولى، إلا أن ما لمسه أن الجميع على أهبة الاستعداد والرغبة في النهوض بمستقبل النادي وإعادته إلى موقعه الطبيعي.

وتطرق الشرفاء إلى مسيرة اللاعبين المواطنين الذين انتهت عقودهم مع النادي، مثل حبوش صالح وصالح المنهالي، مؤكداً وجود آخرين يسعى النادي إلى تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى محاولة تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مواطنين على درجة عالية في المراكز التي عاني فيها «السماوي» من النقص خلال المواسم الماضية مثل الدفاع.

وتعكف شركة بني ياس لكرة القدم على دراسة اسم المدرب المناسب والقادر على قيادة الفريق في الموسم المقبل، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى، وأكد الشرفاء أن الأسبوع الجاري يشهد الإفصاح عن هوية المدير الفني المقبل، وتحديداً قبل يوم الخميس المقبل، وهو الموعد الذي حددته الشركة لإغلاق هذا الملف.

وعما إذا كان العراقي عبدالوهاب عبدالقادر خارج حسابات النادي، قال الشرفاء: كما يعرف الجميع، فإن عقد عبدالوهاب انتهى مع نهاية مايو الماضي، وهو أحد الخيارات المطروحة لقيادة الفريق في دوري أندية الدرجة الأولى في الموسم المقبل، في حين أن لجان النادي تعكف حالياً على دراسة الخيارات الفنية المتاحة للوقوف على أفضلها. وقال الشرفاء: الخيارات من خارج الدولة وداخلها معاً، ولا يخفى على أحد أننا وضعنا معايير خاصة بالمدير الفني، يتقدمها أن يملك الخبرة السابقة في منطقة الخليج العربي، يجب أن يكون المدرب سبق له التعامل مع كرة القدم الخليجية، بحيث يباشر رحلة التحضيرات الصيفية، وهو على دراية شاملة ووافية بأجواء المنافسة، إذ من الصعب التعاقد مع مدرب لم يسبق له العمل في الإمارات أو السعودية أو في أي دولة خليجية أخرى. وشدد الشرفاء على أن الفرنسيين هاري نوفيلو وفيليب مندي ما زالا ضمن صفوف بني ياس، وقال: وضعنا ملف الأجانب بين يد المدير الفني القادم لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه، وهو يحدد مستقبل اللاعبين مع الفريق.

يذكر أن شركة بني ياس لكرة القدم اعتمدت في اجتماعها الأخير التفاصيل كافة المتعلقة بالمعسكر التدريبي، المنتظر أن ينطلق مطلع أغسطس المقبل في مقاطعة مورسيا الإسبانية، ولمدة 21 يوماً.