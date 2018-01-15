1931 طيراً تبحث عن ناموس كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في التاسعة صباح اليوم منافسات النسخة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي تستمر حتى 27 يناير الجاري، تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين، وذلك في ميدان الفلاح بأبوظبي، وسط مشاركة 1931 صقراً و275 صقاراً في واحدة من أكبر البطولات التراثية بتاريخ صقارة الإمارات.

وتدشن المنافسات فئة الشيوخ جير تبع بواقع 3 أشواط جير تبع فرخ من بينهم شوط الرمز، بجانب شوطين جير تبع جرناس، كما سيشهد يوم غد انطلاق منافسات جير شاهين فئة الشيوخ بتنظيم 5 أشواط «3 للفروخ من بينها الرمز»، 2 للجرانيس.

وتأتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصيد للصقور بنسختها الخامسة، امتداداً للنجاحات الكبيرة التي سجلتها المنافسات خلال المواسم الأربعة الماضية، والمشاركة الواسعة للصقارين والتميز الذي حققته المسابقات في مختلف الأشواط، كما يشهد الموسم الخامس مواصلة نادي أبوظبي للصقارين ترجمة بصماته الجديدة التي لا تتوقف عند حد معين، إيماناً من دوره وأهدافه الساعية لتعزيز النجاحات وإثراء المسابقات بمزيد من الخطوات الداعمة والفاعلة لتقديم موسم استثنائي يؤكد مكانته ودوره في تحقيق الإضافة الجديدة والداعمة لمسيرة الرياضات التراثية.

وتشهد منافسات النسخة الخامسة تنظيم 75 شوطاً مقسمة بواقع 48 شوطاً لمسابقات التلواح للعامة ملاك وعامة مفتوح والشيوخ، بمجموع جوائز 48 سيارة لأبطال الأشواط، فيما يحصل أصحاب المراكز الثانية على 35 ألف درهم والثالث على 25 و10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الرابع للعاشر، كما تشمل المسابقات 12 شوطاً للرموز، يحصد بطل كل شوط جائزة مالية قيمتها 200 ألف درهم والثاني على 35 ألف درهم والثالث على 25، إلى جانب 8 أشواط للحر والشاهين التي تم استحداثها في المسابقة، وهي من نوعية طيور إنتاج المزارع، حيث خصصت 4 أشواط للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي العربي و4 أشواط للجنسيات الأخرى، بمجموع جوائز 8 سيارات، فيما يحصل الثاني على 35 ألف درهم والثالث على 25 و10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الرابع للعاشر، بجانب شوط تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي للعامة بجوائز سيارة لبطل الشوط، فيما يحصل الثاني على 35 ألف درهم والثالث 25 و10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الرابع للعاشر، وتتضمن المسابقات الأشواط النهائية المتمثلة بشوط كأس التلواح الذهبي جرناس الذي يشارك به جميع الصقور الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى من جميع أشواط التلواح الخاصة بالجرانيس، لثلاث فئات عامة ملاك وعامة مفتوح والشيوخ، بمجموع جوائز 900 ألف درهم للأشواط الثلاثة وبواقع 300 ألف درهم لكل شوط، حيث يحصل البطل على 150 ألف درهم والثاني 100 والثالث 50 ألفاً، في حين تختتم المسابقة بشوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة لثلاث فئات عامة ملاك ومفتوح والشيوخ للفروخ التي يشارك فيها جميع الصقور الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى من جميع أشواط التلواح الخاصة بالفروخ، بمجموع جوائز 3 ملايين شاملة الجوائز النقدية والسيارات للأشواط الثلاثة مقسمة بواقع مليون لكل شوط، حيث يحصل البطل على سيارة و500 ألف درهم، والثاني 200 ألف درهم والثالث 100 ألف درهم.