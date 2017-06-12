12 نادياً في دوري الخليج العربي الموسم المقبل و14 فريقاً 2018 - 2019

منير رحومة ومعتصم عبد الله (دبي)

في سهرة رمضانية طويلة استمرت 5 ساعات، ثبتت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها أمس الأول، برئاسة مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، إقامة دوري الخليج العربي خلال الموسم المقبل، بمشاركة 12 فريقاً، بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد دمج ناديي الشباب ودبي مع الأهلي، والشعب مع الشارقة، على أن تكون العودة إلى نظام الـ14 نادياً، بداية من موسم 2018- 2019، على أن يتم قريباً وضع آلية التأهل، كما تم أيضاً خلال الاجتماع الذي حضره 32 ممثلاً لأندية الدولة، وتغيب عنه فرج المعلا ونادي الشعب، إقرار التعديلات على بعض المواد من النظام الأساسي ولوائح الاتحاد، مقابل رفض البعض الآخر، أو تأجيل النظر فيه للمزيد من الدراسة، ورفض أعضاء العمومية من خلال التصويت الموافقة على التعديل على المادة 103 في النظام الأساسي، بجواز تسمية رؤساء أي من لجان الاتحاد الدائمة من خارج أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الأمر الذي يقوض مساعي لجنة الحكام الاستعانة برئيس من خارج المجلس. وأقرت العمومية في تعديلات لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين التعديل على المادة 4 بشقيها «أ» و«ب» والمرتبطة بتحصين قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث نص التعديل على جواز الطعن على قرارات اللجنة، في المقابل وافقت العمومية على التعديل على مواد النظام الأساسي التي تتيح للأندية اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، بعد استيفاء طرق الطعن المنصوص عليها في لوائح الاتحاد.

وحول إشهار رابطة لجنة دوري المحترفين، أقرت العمومية تكليف عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، بتشكيل فريق عمل لمشروع التحول إلى «رابطة دوري المحترفين الإماراتية»، وأقرت العمومية تشكيل لجنة من أعضاء العمومية لدراسة لائحة ميثاق الشرف برئاسة أحمد الكمالي وعضوية جمعة الشامسي، جاسم النقبي، راشد حسن الهلي، فهد الطنيجي على أن تقوم اللجنة بتنقيح اللائحة خلال شهرين ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

وحول موضوع سقف الرواتب اطلعت العمومية على مقترح سقف الرواتب الجديد الذي أقرته اللجنة العليا للرقابة المالية، وأقرت تشكيل لجنة من أعضاء العمومية برئاسة عضو من مجلس إدارة الاتحاد، بجانب الأعضاء أحمد الرميثي، ناصر اليماحي، أحمد سعيد، حميد الطاير، جمعة عبدالله، خالد الغيلي، عبدالله العجلة، وتكون مهمة اللجنة وضع تصور لرواتب اللاعبين المواطنين المحترفين والإجراءات المرتبطة بها.

وشملت اللجان المعتمدة من عمومية اتحاد الكرة، لجنة الانضباط برئاسة منصور لوتاه، وعضوية خالد مباشري، ماجد الجلاف، سالم عامر، عبدالله الغيلاني، ولجنة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن لوتاه، وعضوية الدكتور حسن علي المرزوقي، علي إسماعيل الجرمن، علي خلفان الظاهري، سعيد مبارك الزحمي، وغرفة فض المنازعات برئاسة عيسى صالح الحوسني، علي إسماعيل الحداد نائباً للرئيس، وعضوية حسين يسلم أحمد، فهد عبدالله جمعة، محسن مصبح، خليل مبارك غانم، عبدالرحمن محمد عبدالله، إسماعيل راشد.

في المقابل، ترأس المستشار علي شامس المدحاني هيئة التحكيم، وضمت في عضويتها الدكتور أحمد سليمان حسن، الدكتور محمد المر، أحمد عبدالله حسن الطاهر، شهاب حمد بوشهاب، محمد أحمد مبارك، عبد العزيز إبراهيم الأبلم، فيصل الحداد، صالح راشد، علي عبدالله الهامشي، بدر علي الحمادي، خالد محمد الزرعوني.