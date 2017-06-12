«حياة الجوهري».. مباراة بين المبادئ والإغراءات

سعيد ياسين (القاهرة)

«حياة الجوهري» مسلسل اجتماعي عرض عام 1996 خلال شهر رمضان، وحقق نجاحاً لافتاً على المستويين الجماهيري والنقدي، ودارت أحداثه حول «حياة الجوهري» السيدة المثالية الناجحة في عملها، حيث تشغل منصباً مهماً ولا تعرف إلا الإخلاص والتفاني في عملها، وتتعرض لضغوط كبيرة في إحدى المرات لقبول رشوة، وتمتد الضغوط إلى زوجها، وتتصاعد الأحداث، وتواجه حرباً شرساً ما بين إغراء المادة والحفاظ على مبادئها.

وقامت ببطولة المسلسل يسرا، التي كانت ابتعدت عن الدراما منذ مشاركتها في الجزء الثالث من «رأفت الهجان» مع محمود عبدالعزيز عام 1992، وتركيزها على السينما خلال هذه السنوات، وشاركها بطولة المسلسل مصطفى فهمي، وحسن مصطفى، ومصطفى متولي، وأسهم العمل في قفزة مهمة لآخرين شاركوا فيه، ومنهم أحمد آدم، وطلعت زكريا، وأتاح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة لإثبات مواهبهم التمثيلية، ومنهم نرمين الفقي وجيهان فاضل، ورامز جلال، وكتب القصة والسيناريو والحوار له محمد جلال عبدالقوي، وأخرجه وائل عبدالله في أول تجربة إخراجية له، وكتب كلمات المقدمة والنهاية الشاعر طاهر البرنبالي، وغناها محمد الحلو ووضع الموسيقا التصويرية والألحان ياسر عبدالرحمن.

وعن ذكرياتها مع العمل، قالت يسرا: إنها جسدت فيه شخصية سيدة تقترب من المثالية في علاقاتها بزملائها وأسرتها، وإن العمل أظهر إمكاناتها الفنية، خصوصاً في صراعها النفسي بين مبادئها، وبين الإغراءات المادية التي حاصرتها. وأشارت إلى أن نجاحها في تجسيد الشخصية جعلها ترفض الكثير من العروض الدرامية بعده، لأنها كانت ترغب في عمل لا يقل مستواه عن «حياة الجوهري»، حتى عثرت على نص «أوان الورد» للمؤلف وحيد حامد، الذي قدمته عام 2000.

وقالت نرمين الفقي: إن مشاركتها في المسلسل اختصرت الكثير من خطواتها الفنية، حيث إنها قبله كانت شاركت في الإعلانات التلفزيونية، ثم في مسرحية «دستور يا أسيادنا» أمام أحمد بدير، مشيرة إلى أنها استفادت كثيراً من النصائح التي وجهتها لها يسرا، وأنها بعده مباشرة شاركت في بطولة عديد من المسلسلات بأدوار مهمة. أما إيمان أيوب فقالت: إن المسلسل كان فاتحة خير عليها، حيث انطلقت بعده بخطوات ثابتة نحو النجومية. أما رامز جلال، فأكد أن شخصيته التي جسدها في المسلسل كانت مكتوبة بعناية وحرفية.