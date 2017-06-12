«المسحراتي».. من المظاهر الاحتفالية برمضان

سلوى محمد (القاهرة)
«المسحراتي»، أو المسحر مهنة تطلق على الشخص الذي يوقظ الصائمين ليلاً بشهر رمضان لتناول وجبة السحور الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، والمسحراتي يحمل في يده آلة للتنبيه كالطبلة تسمى «بازة» أو الدف، ويقوم ببعض الأدعية والابتهالات الدينية، والحكايات الشعبية، وهي من أحد أهم المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان، والأطفال يحملون الفوانيس حول المسحراتي ويغنون معه على أنغام الطبلة، وأصبح شخصية محببة للصغير والكبير.
وكان بلال بن رباح رضي الله عنه أول مسحراتي عرفه الإسلام عندما كان يؤذن وقت السحور وعند الامتناع عن الطعام كان يؤذن عبدالله بن أم مكتوم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم».
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كما ظهرت مهنة المسحراتي في عصر الدولة العباسية، وفي عهد الخليفة المنتصر بالله، وعرفت في مصر منذ العهد الفاطمي، حيث أصدر الحاكم بأمر الله أمراً لجنوده بأن يمروا على البيوت ويدقوا على الأبواب خاصة في المناطق الشعبية لإيقاظ الناس للسحور، وبعد ذلك تم تخصيص رجل للقيام بمهمة المسحراتي كان ينادي «يا أهل الله قوموا تسحروا».
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وانتشر «المسحراتي» في العديد من الدول العربية والإسلامية، وأصبح من ملامح شهر الصيام.. رغم تقدم وسائل الاتصال.