الإمارات: قطر وراء الكوارث والعنف والفوضى بالمنطقة

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على «تويتر»، إن حل الأزمة يكمن في تغيير نهج قطر من أجل تحقيق الاستقرار. والسياسات المزدوجة لقطر من دعم التطرف، تسببت في كوارث للمنطقة، وانتشار الفوضى والعنف. وقائمة الإرهابيين الذين تدعمهم وتمولهم قطر، يجب أن تكون محور الاهتمام، خاصة أن الكثيرين منهم قد فرضت عليهم عقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وأكد مصدر سعودي مسؤول، ترحيب المملكة العربية السعودية، بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.

وقال المصدر إن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خياراً، بقدر ما هي التزام يتطلب تحركاً حازماً وسريعاً، لقطع مصادر تمويله كافة من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية. ورحّبت مملكة البحرين بتصريح الرئيس الأميركي ترامب، حول مواجهة دعم قطر المرفوض للتطرف، وضرورة وقفها تمويل ودعم الإرهاب فوراً. وأكدت الخارجية المصرية، أنه صدرت بالفعل توجيهات لسفراء مصر والسعودية والإمارات والبحرين في عدد من العواصم، لعقد لقاءات مع مسؤولي الخارجية في هذه الدول.