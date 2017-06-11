صور.. محمد بن راشد: المركز الأول بدعم وتشجيع القيادة ليس بعيداً عن شباب الوطن

دبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، مساء أمس، الطلبة المتفوقين في الجامعات والكليات الوطنية الأكاديمية والعسكرية وأوائل «الثانوية العامة» من أبناء وبنات الوطن الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بشباب الوطن المتفوقين، معرباً سموه عن سعادته بلقاء الأبناء والبنات في أمسية رمضانية تجلت فيها روحانية الشهر الفضيل وروح الأسرة الواحدة، بعيداً عن «البروتوكول» والرسميات، إذ صافح سموه الشباب، وبارك لهم نجاحهم وتفوقهم في جامعاتهم وكلياتهم ومدارسهم، وتمنى لهم مزيداً من التفوق والوصول إلى الدرجات والشهادات العليا في دراستهم حتى يتبوأوا مناصب قيادية في المستقبل، ويشغلوا أعلى الوظائف في مؤسساتنا الوطنية حتى يسهموا بعلومهم ومعارفهم في تطوير المرافق العامة وخدمة وطنهم ومجتمعهم بكفاءة عالية وأداء مميز.