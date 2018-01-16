أبوظبي (الاتحاد)

قامت شركة جال لخدمات الملاحة الجوية، ومطارات أبوظبي، بتكريم مريم الرميثي، تقديراً لإنجازها وتثميناً لجهودها التي تكللت بالنجاح، حيث تم ترخيصها واعتمادها لتكون بذلك أول مراقبة جوية إماراتية في مطارات أبوظبي، لتنضم لفريق العمل في مطار العين الدولي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الشركات لدور المرأة، والحرص على تمكينها في جميع مجالات الحياة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة في تعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع مجالات العمل.

تعد مهنة المراقبة الجوية من أهم المهن في صناعة الطيران وأكثرها حساسية، حيث تتطلب قدراً عالياً من التركيز، بالإضافة إلى العديد من المتطلبات التي لابد من اجتيازها واستيفائها.

ويعتبر مركز تدريب مراقبة الحركة الجوية التابع لشركة جال لخدمات الملاحة الجوية رافداً أساسياً في تطوير الكوادر العاملة في مجال مراقبة الحركة الجوية، وحصل المركز على اعتمادات دولية عدة من المنظمة الدولية للطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «نفتخر بأن لدينا من الكفاءات النسائية ما ينافس مصاف دول العالم، حيث نجحت المرأة الإماراتية في التأكيد على دورها المحوري في تطور اقتصاد الدولة وصناعاتها من خلال خوضها المجالات كافة من دون استثناء، وتميزها بأدائها. وفي حين نستعد للانتقال لمرحلة جديدة من التوسع في عملياتنا، يعد تطوير المواهب الإماراتية، لتقود شتى الأدوار في قطاع الطيران، هو أحد أهم أهداف مطارات أبوظبي نحو استدامة النمو والنجاح».

ومن جانبه، قال خالد البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة جال لخدمات الملاحة الجوية: «تفخـر الشركة بوجود العنصر النسائي ضمن الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، والتي يتم تدريبها وتأهيلها ضمن برنامج دراسي وتأهيلي في مركز التدريب التابع للشركة والواقع في مدينة العين، وأثبتت مريم الرميثي بأنه ليس هناك أي تحديات قد تقف عائقاً في وجه الفتاة الإماراتية التي تسعى للتميز والنجاح، وتطمح إلى الارتقاء بعملها وعطائها الذي تقدمه لهذا الوطن».