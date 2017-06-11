روابط مزورة باسم «الاتحاد» لزرع الفتنة بين الإمارات والكويت وسلطنة عمان

أبوظبي (الاتحاد)، يوسف العربي (دبي)

في محاولة جديدة من أجل إحداث الوقيعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقاتها من الدول الخليجية، لجأت بعض الميليشيات الإلكترونية الإخوانية والقطرية، لدس سمومها، وذلك من خلال بث تصريحات مزورة منسوبة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في موقع يحمل اسم «الاتحاد» وشعار صحيفة «الاتحاد» لزرع الفتنة بين دولة الإمارات من جهة، وسلطنة عمان والكويت من جهة أخرى.

وبالتدقيق في رابط الموقع «المفبرك»، http://alettehad.net، نكتشف أنه يختلف عن رابط الموقع الحقيقي لصحيفة «الاتحاد» http://www.alittihad.ae، وهو ما يكشف حقيقة الخبر المفبرك الذي نسبه المختبئون خلف «الرابط المزيف» إلى وكالة «وام».

ففي محاولة منها لترويجه وسط الحسابات الإلكترونية الإخوانية، صممت اللجان الإلكترونية صفحة مشابهة لصفحات جريدة «الاتحاد»، بل عند الضغط على أي رابط منها فإنه يحيل إلى صحيفة الاتحاد «الأصلية»، لكن يمكن ببساطة اكتشاف «الفبركة» و«التزييف» عن طريق الروابط التي تتغير من صفحة إلى أخرى.