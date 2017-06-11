مصر ترفع درجة التأهب الأمني

القاهرة (وكالات)

رفعت وزارة الداخلية المصرية، أمس، درجة التأهب الأمني، وشددت على تعزيز الإجراءات في محيط المنشآت المهمة، تحسباً لوقوع هجمات إرهابية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وقال مصدر أمنى إن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وجّه برفع درجات التأهب داخل قطاعات الوزارة كافة.

وأضاف أن التأهب الأمني يأتي تحسباً لاستغلال العناصر الإرهابية الظروف التي تمر بها المنطقة، لتنفيذ عمليات عدائية، تستهدف أرواح المواطنين الأبرياء.

وأكد أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية، فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية على المعابر كافة من وإلى شبه جزيرة سيناء، والاتجاهات الاستراتيجية.