«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى مطار صبيحة جوكتشن التركي يونيو المقبل

دبي (الاتحاد)
تعتزم طيران الإمارات استئناف تشغيل رحلاتها بين دبي ومطار صبيحة جوكتشن الدولي في إسطنبول اعتباراً من 8 يونيو 2018، حسب بيان أمس.
وتتيح هذه الخطوة للعملاء مزيداً من خيارات السفر على رحلات الناقلة إلى إسطنبول عبر مطارين.
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وبالإضافة إلى زيادة السعة المقعدية، فإن الرحلات الجديدة سوف تزيد طاقة الشحن إلى إسطنبول لتصل إلى 100 طن أسبوعياً، كما ستصبح طيران الإمارات الناقلة الأولى التي تشغل رحلات منتظمة إلى مطار صبيحة جوكتشن الدولي بطائرات الجسم العريض.
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وقال هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «شهدنا خلال السنة الماضية ارتفاع أعداد المسافرين من وإلى إسطنبول، ويسرنا أن نوفر لهم خيار السفر إلى هذه المدينة عبر مطارين. وستتيح هذه الخطوة، بالإضافة إلى توسيع نطاق شراكتنا مع فلاي دبي، مزيداً من الرحلات المنتظمة من وإلى دبي وإمكانية مواصلة السفر بسهولة إلى جميع أنحاء العالم».
ويستطيع المسافرون الوصول إلى مدينة إسطنبول والمحافظات المحيطة بسهولة من مطار صبيحة جوكتشن الدولي، وقد ساهم بناء جسر عثمان غازي في تقليل اختصار زمن وصول المقيمين في المحافظات الشمالية والغربية إلى هذا المطار إلى أقل من ساعة.