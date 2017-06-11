الحوثيون يعتزمون التضييق على التحويلات من السعودية

صنعاء (وكالات)

كشفت مصادر مصرفية في العاصمة اليمنية صنعاء لـ«العربية.نت»، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بصدد اتخاذ إجراءات للتضييق على تحويلات المغتربين اليمنيين التي ترد غالبيتها العظمى من السعودية، وتساهم في إنقاذ الملايين من الفقر والمجاعة، جراء حرب الميليشيات ضد الشعب اليمني منذ الانقلاب على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وأفادت المصادر بأن الميليشيات الانقلابية أبلغتهم أن هناك تعليمات وشروطاً عليهم تطبيقها، فيما يخص التحويلات القادمة من السعودية، معربين عن قلقهم الشديد من نوايا الانقلابيين والتي ستجهز على ما تبقى من رمق حياة ضئيل في الاقتصاد اليمني المنهار، الذي تنعشه تحويلات اليمنيين في السعودية.

ونشرت الميليشيات الانقلابية في الآونة الأخيرة، مسلحيها لدى محال وشركات الصرافة الرئيسة في العاصمة صنعاء وتقوم باستجواب متسلمي الحوالات القادمة من السعودية، كما حدث مع محمد. ص، الذي فوجئ بعد تسلمه حوالة مالية من أحد أقاربه في السعودية، والتي باتت مصدر العيش الوحيد لعائلته منذ بدء الحرب التي أشعلها الانقلابيون، وفقد معها وظيفته.ويقول محمد. ص (32 عاماً)، لـ«العربية.نت»، «بمجرد أن تسلمت الحوالة تحولت إلى متهم بين اثنين من المسلحين الحوثيين الذين استجوبوني لنصف ساعة وأخذوا بياناتي الشخصية الكاملة، وكنت أرتعد من الخوف، من هذه التصرفات التي لم أجد لها سبباً».

وأخبر صيارفة يمنيون «العربية.نت»، أن حملة اعتقالات طالت بعض العاملين في محال وشركات الصرافة في صنعاء من قبل الميليشيات الانقلابية، التي اتهمتهم بأنهم يسلمون مرتبات لعملاء، على الرغم من أنها تحويلات عادية من مغتربين لأسرهم.

ويصعب أن تجد أسرة في اليمن لا تستفيد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تحويلات المغتربين الذين يوجد 80% منهم في السعودية، حيث تقدر أرقام اقتصادية أن عددهم يتجاوز ثلاثة ملايين مغترب في السعودية، وتحويلاتهم تجاوزت 5 مليارات دولار خلال أكثر من عامين على الانقلاب.

وانعكست إجراءات الميليشيات الانقلابية سريعاً في هبوط أسعار صرف الريال اليمني، لتصل قيمة الريال السعودي الواحد إلى 96 ريالاً يمنياً، بعد أن ظل مستقراً لفترة عند 92 ريالاً.

ويخشى اقتصاديون محليون من أي إجراءات قد تقدم عليها الميليشيات الانقلابية وتستهدف تحويلات المغتربين الواردة من السعودية، والتي تعد السبب الوحيد للتماسك القائم عليه اقتصاد البلاد المنهار.