الرئيس الفرنسي يتلقى اتصالات هاتفية مباشرة عبر «فيسبوك»

باريس (أ ف ب)

بث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسجيلاً مصوراً مباشراً عبر «فيسبوك» على مدى نحو عشرين دقيقة قام خلالها بزيارة عمال الهاتف في الرئاسة والرد على أسئلة مواطنين اغتنموا الفرصة للتحدث إليه مباشرة.

وفي هذا التسجيل المصور الذي نشر عبر الحساب الرسمي لقصر الإليزيه، رد الرئيس الفرنسي بأسلوب ودي على خمسة أو ستة أشخاص اتصلوا من أنحاء مختلفة في فرنسا عارضاً خلال هذه المحادثات القصيرة بعضا من مشاريعه الضريبية.

وبما أن الفيديو كان يُبث مباشرة، اتصل مستخدمون كثيرون للإنترنت في محاولة للتحدث مع الرئيس الفرنسي وقلة منهم نجحوا في ذلك بما أن ماكرون قرر رفع سماعة الهاتف.

وقد بدا ماكرون سعيداً بهذه الطريقة غير المسبوقة في تواصل الرؤساء مع الشعب وقد تبادل أطراف الحديث مع البعض سائلاً إياهم عن أوضاعهم ومتوجهاً بالشكر لهم على رسائل التشجيع، كما قام بالرد على استفساراتهم.

ومن بين هؤلاء، قال أحد التلامذة، إنه يرغب في أن يصبح رئيساً للجمهورية في المستقبل فرد عليه الرئيس مبتسماً «ما هي المهلة التي تضعونها للفوز بالرئاسة؟ في كل الأحوال نحن في حاجة إلى تجديد، وعليك التحضر جيداً». واستجاب ماكرون لطلب التلميذ معايداً إياه بعيد ميلاده.