انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة %10 خلال 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة التي دخلت نظام المقاصة بالدولة، بنحو 7.6 مليار درهم، تعادل 10% خلال عام 2017 لتبلغ 68.2 مليار درهم، مقارنة مع 75.8 مليار درهم في عام 2016، وتراجعت حصتها إلى 4.5% من إجمالي القيمة، العام الماضي، مقارنةً مع حصة كانت تبلغ 4.9% في 2016، ما يشير إلى تحسن ملموس في مستوى الملاءة المالية للشركات والأفراد خلال عام 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وتظهر البيانات أن عدد الشيكات المرتجعة أيضاً، انخفض بنحو 121 ألف شيك بنسبة انخفاض بلغت 8.4%، ليستقر عددها الإجمالي عند 1.316 مليون شيك في 2017، مقارنة مع 1.437 مليون شيك في 2016، وأدى ذلك إلى تراجع حصتها من إجمالي عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة خلال العام الماضي لتبلغ 4.4%، مقارنة مع حصة بلغت 4.6% خلال 2016.

ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على تحسن قدرة الشركات والأفراد وقطاعات الأعمال بالدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول تاريخ الوفاء.

وترجح البيانات التي تظهر وتيرة أسرع في انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة البالغة 10%، مقارنة مع معدل انخفاض عددها الذي سجل 8.4%، أن يكون قطاع الشركات وكبار عملاء البنوك حققوا معدل تحسن في الملاءة المالية والقدرة على الوفاء أفضل ما هو عليه معدل التحسن في قطاع الأفراد.