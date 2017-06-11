100 متسابق في المراحل النهائية

الظفرة (الاتحاد)

تواصلت بنادي الظفرة للرماية بطولة الشيخ حمدان بن زايد للرماية في نسختها الأولى، حيث بدأت المراحل الختامية للبطولة أمس الأول، بوصول أكثر من 100 متسابق إلى الدور الختامي، من بينهم 11 مشاركاً في مسابقة الشوزن رجال و11 مشاركاً في مسابقة البندقية هوائي رجال و10 متسابقين في مسابقة المسدس الهوائي رجال و10 متسابقين في مسابقة المسدس 9 ملم رجال و10 متسابقين في مسابقة البندقية السكتون رجال و 11 متسابقاً في مسابقة البندقية هوائي ناشئين بالإضافة إلى 10 متسابقين في مسابقة البندقية سكتون ناشئين.

وبرز أكثر من متسابق في البطولة مثل المتسابق الناشئ سهيل محمد سعيد المرر الذي تفوق على العديد من اللاعبين الكبار في المسابقة الأصعب وهي المسدس الهوائي على مسافة 10 أمتار وكذلك في فئة البندقية سكتون من مسافة 50 متراً مما يبشر بمولد نجم صاعد سيشكل إضافة للمنتخبات الوطنية.

وفي المسابقات النسائية صعدت 12 متسابقة للدور النهائي في مسابقة المسدس 9 ملم و15 متسابقة في مسابقة البندقية سكتون و8 متسابقات في مسابقة البندقية السكتون ناشئين.

وأشاد علي عبدالله المازمي، مدير نادي الظفرة للرماية بالمستويات المتميزة للمشاركين من الجنسين، مؤكداً بأن البطولة في نسختها الأولى أفرزت العديد من الأبطال التي ستدعم بطولات النادي المختلفة مستقبلاً، وذلك إثر الإقبال الكبير من المشاركين الذين بلغ عددهم قبل التصفيات 500 مشارك بالإضافة للمشاركات المعتبرة من الناشئين والجانب النسائي مما يبشر بمستقبل كبير للرياضة بالمنطقة.