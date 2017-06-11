سعيد بن طحنون يشهد سباق الضاحية للرجال والسيدات

العين (الاتحاد)

أطلق معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي بطولة العين الرمضانية مساء أمس الأول طلقة البداية وشهد سباق الضاحية الذي بدأ بالنسبة لفئة الرجال من أمام دوار جامعة الإمارات حتى حلقة مضمار الخيول بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، وانطلق سباق السيدات من أمام نادي الكريكيت بنادي العين للفروسية والرماية وحتى حلقة مضمار الخيول أيضاً.

واستطاع المغربي أحمد تمري أن يحتل المركز الأول في سباق الرجال لمسافة 8 كيلومتر بزمن قدره 22:57 دقيقة وجاء الأثيوبي علي عبدوش في المركز الثاني بعد أن قطع المسافة في 23:25 دقيقة، بينما احتل المغربي سمير أجواء المرتبة الثالثة بزمن قدره 23:32 دقيقة.

وفي سباق السيدات لمسافة 4 كيلومترات حققت الكينية شيبكوش فيث المركز الأول محققةً زمناً قدره 11:56 دقيقة تلتها الأثيوبية مهرت تيفيرا في المركز الثاني بـ11:58 دقيقة، وجاءت مواطنتها يوشي كاليو في المركز الثالث بزمن 11:59 دقيقة.

وضمن مباريات المرحلة الأخيرة من دوري المجموعات لسباعيات كرة القدم رجال شهد ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة مساء أمس الأول 4 مواجهات قوية لفرق المجموعتين الخامسة والسادسة، حفلت بالإثارة والندية مع طموح الفرق للتأهل للدور التالي من البطولة.