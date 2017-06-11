  • الأحد 16 رمضان 1438هـ - 11 يونيو 2017م

حضور جماهيري مميز في «أيقونة» البطولات

انطلاقة قوية لمنافسات «الجو جيتسو» في «أولمبياد الضباط»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 11 يونيو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول منافسات بطولة الجو جيتسو في الصالة الرياضية بنادي الضباط، ضمن فعاليات أولمبياد الضباط الرمضاني في نسخته الـ 21، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي ضباط القوات المسلحة، والتي خصصت لمنافسات «بدون بدلة»، بمشاركة 300 لاعب من أندية الدولة والأندية الخليجية والعربية والعالمية.

وتصدرت أكاديمية «كوماندوز» من كولومبيا منافسات اليوم الأول، والتي خصصت للحزام الأبيض والأزرق للشباب والكبار والأساتذة في كل الأوزان برصيد 4 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات وواحدة برونزية، وحل نادي العين في المركز الثاني برصيد 3 ميداليات ملونة منها ذهبيتان وفضية، وجاءت أكاديمية غراسي بارا السعودية في المركز الثالث بذهبيتين.

وشهدت منافسات اليوم الأول تنافساً قوياً بين المشاركين من أندية الإمارات ونظرائهم من الأكاديميات العربية والعالمية، وأظهر اللاعبون مقدرات وفنيات عالية في بساط الخيمة الرياضية، وسط حضور جماهيري عريض من محبي الجو جيتسو.

وتوج الفائزين صلاح السلومي نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير البطولة، وعبدالله الزعابي رئيس لجنة الجو جيتسو في البطولة، وعبدالله الشيباني مساعد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو عضو لجنة البطولة.

وتوج سالم سلطان الظاهري من نادي العين بالميدالية الذهبية في وزن 53 كلج الحزام الأبيض وحاز الميدالية الفضية محمد عبدالله الدرمكي من نادي العين، وفاز بالبرونزية خالد العلي من نادي الجزيرة، في وزن 64 كلج للحزام الأبيض فاز ماهر طاهر من نادي الوحدة بالميدالية الذهبية ونال برونو كارفالو من أكاديمية نوفا البرازيل الميدالية الفضية، وحاز هلال ناصر المزروعي من الظفرة الميدالية البرونزية، وفي وزن 71 كلج توج حميد الكعبي من نادي العين بالذهبية، وفاز عبدالله الحمادي من نادي الظفرة بالميدالية الفضية، وحصل عمر عبدالله لابتوف من أكاديمية بابا روسيا. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 