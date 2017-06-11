انطلاقة قوية لمنافسات «الجو جيتسو» في «أولمبياد الضباط»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول منافسات بطولة الجو جيتسو في الصالة الرياضية بنادي الضباط، ضمن فعاليات أولمبياد الضباط الرمضاني في نسخته الـ 21، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي ضباط القوات المسلحة، والتي خصصت لمنافسات «بدون بدلة»، بمشاركة 300 لاعب من أندية الدولة والأندية الخليجية والعربية والعالمية.

وتصدرت أكاديمية «كوماندوز» من كولومبيا منافسات اليوم الأول، والتي خصصت للحزام الأبيض والأزرق للشباب والكبار والأساتذة في كل الأوزان برصيد 4 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات وواحدة برونزية، وحل نادي العين في المركز الثاني برصيد 3 ميداليات ملونة منها ذهبيتان وفضية، وجاءت أكاديمية غراسي بارا السعودية في المركز الثالث بذهبيتين.

وشهدت منافسات اليوم الأول تنافساً قوياً بين المشاركين من أندية الإمارات ونظرائهم من الأكاديميات العربية والعالمية، وأظهر اللاعبون مقدرات وفنيات عالية في بساط الخيمة الرياضية، وسط حضور جماهيري عريض من محبي الجو جيتسو.

وتوج الفائزين صلاح السلومي نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير البطولة، وعبدالله الزعابي رئيس لجنة الجو جيتسو في البطولة، وعبدالله الشيباني مساعد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو عضو لجنة البطولة.