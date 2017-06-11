ميركل تشكر المكسيك على التزامها بسياسة تحرير التجارة

مكسيكو (أ ف ب)

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن شكرها للمكسيك على التزامها الواضح تجاه سياسة تحرير التجارة. وقالت عقب محادثات مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو في العاصمة مكسيكو سيتي أمس «جميعنا سيستفيد في عالم مفتوح».

في الوقت نفسه، دعت ميركل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل غير مباشر إلى العدول عن سياسته التجارية الحمائية، وقالت: «نعيش في عالم متعدد الأقطاب، ولا نريد في هذا العالم علاقات ذات جانب واحد، بل علاقات متعددة الجوانب».

وأضافت «أعتقد أننا جميعاً لدينا مصلحة في أن يكون هناك تعاون جيد ومتعقل بين الولايات المتحدة والمكسيك»، مؤكدة أن هناك أسباباً وجيهة تدفع المكسيك لزيادة اهتمامها بالسوق الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يعتزم إعادة التفاوض حول اتفاقية تحرير التجارة في أميركا الشمالية «نافتا» وحماية الاقتصاد الأميركي بقيود جمركية من الشركات المنتجة في المكسيك.