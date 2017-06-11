«كهـربـــاء دبي» تطلق حملة «الصيف الأخضر»

دبي (الاتحاد)

أطلقت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي «ديوا» ‬للعام ‬الثاني ‬على ‬التوالي ‬حملة «‬لنجعل ‬هذا ‬الصيف ‬أخضر»‬، ‬عبر ‬مواقع ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬وموقع ‬الهيئة ‬الإلكتروني ‬والقنوات ‬الإعلامية ‬المرئية ‬والمسموعة، ‬لترسيخ ‬أسس ‬الاستدامة ‬البيئية، ‬ودعم ‬مسيرة ‬التنمية ‬المستدامة ‬في ‬إمارة ‬دبي، ‬ونشر ‬الوعي ‬بين ‬أفراد ‬المجتمع ‬حول ‬أهمية ‬ترشيد ‬استهلاك ‬الطاقة ‬والمياه.

وتستمر الحملة حتى نهاية أغسطس، وتركز على عدة إرشادات ومحاور، منها ترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك، وتقليل استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة (من 12 ظهراً حتى 6 مساءً)، وضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية، وكشف تسربات المياه، واستبدال نظام الري التقليدي ليحل محله نظام الري الذكي، إضافة إلى نصائح ما قبل السفر.

وينظم فريق التوعية والترشيد في الهيئة خلال الحملة محاضرات توعوية وزيارات ميدانية للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمراكز التجارية والجمعيات التعاونية. كما تنظم الهيئة في شهر رمضان المبارك فعاليات وورش عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال ملتقى «راشد بن محمد الرمضاني»، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، كما تتعاون الهيئة مع شرطة دبي من خلال برنامج «مدفع الإفطار» الذي يشمل مسابقات عن ترشيد الاستهلاك.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى في الهيئة من خلال إطلاق هذه الحملة إلى رفع الوعي بين جميع فئات المجتمع حول ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشجيعهم على تبني سلوكيات إيجابية في حياتهم اليومية خلال فصل الصيف على وجه الخصوص».

وأضاف: «حققت مبادرات وبرامج الهيئة وفورات مهمة خلال الأعوام الثمانية الماضية شملت توفير أكثر من 1.54 تيراوات ساعة من الكهرباء، و6.2 مليار جالون من المياه، بما يعادل 957 مليون درهم. وأسهمت هذه الوفورات في تقليل انبعاث نحو 831 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل زراعة 944 ألف شجرة».