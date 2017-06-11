«أبوظبي الإسلامي» يطلق تطبيق «سمارتديلز»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي تطبيقاً جديداً للهواتف الذكية يقدم مجموعة واسعة من الصفقات الحصرية للعملاء الذين يحملون بطاقاته. ويوفر تطبيق «سمارتديلز» (smartdeals) المجاني قناة جديدة ومريحة للعملاء لتحقيق وفورات كبيرة لدى اختيارهم عروض المطاعم متنوعة المستويات، وتجارب تسوق وعروض لايف ستايل وخدمات صحية وعروض سفر واستئجار سيارات وأنشطة عائلية متعددة.

ويتضمن التطبيق الجديد الذي ينافس أفضل تطبيقات الصفقات التجارية في دولة الإمارات، أكثر من 1000 عرض في جميع أنحاء الإمارات وعُمان، بما في ذلك مجموعة حصرية من عروض الإفطار والسحور الخاصة بالشهر الكريم. كما تشمل منصته ميزات تتيح للعملاء تتبع مستويات إنفاقهم وادخارهم، وتصنيف وتحديد أولويات صفقاتهم المفضلة، واستخدام خرائط جوجل للوصول إلى مواقع العروض، بالإضافة إلى تنبيهات خاصة بالعروض الترويجية الموسمية.

وتمتاز أكثر من 75% من الصفقات المتاحة من خلال هذا التطبيق بخيارات استرداد غير محدودة، حيث يقوم التطبيق بتحليل البيانات التي يتم جمعها من أجل إتاحة العروض ذات الصلة للعميل بناء على اختياراته الفردية المفضلة.

وقال فيليب كينغ، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «نسعى دائماً إلى استخدام حلول تكنولوجية لتقديم تجربة مصرفية تساهم في تعزيز أسلوب حياة عملائنا. ويوفر تطبيق «سمارتديلز» قدرة الوصول إلى صفقات تتيح للعملاء تحقيق وفورات مالية كبيرة، مع تمكنهم من تتبع إنفاقهم بدقة والتحكم به. وقد استطعنا من خلال إقامة شراكات مميزة مع بعض العلامات التجارية الرائدة في قطاع التجزئة والترفيه في المنطقة، أن نوفر مجموعة من العروض المميزة عبر التطبيق الجديد الذي يتمتع بسهولة التعامل والاستخدام».

وشهد مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً سريعاً في عدد العملاء الذين يستخدمون قنواته الرقمية على أجهزتهم المحمولة. وزاد عدد مستخدمي القنوات المصرفية الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي بأكثر من الضعف خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في حين ازدادت المعاملات المصرفية عبر الأجهزة الذكية بنسبة 72% في الربع الأول من عام 2017. وكجزء من استراتيجيته للابتكارات الرقمية، قام المصرف مؤخراً بتجديد منصته للخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتمكين العملاء من إجراء تعاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت بطريقة أبسط وأكثر بديهية بما يتفق مع شكل ومضمون التطبيق الجديد.