إحياء مشروعات بقيمة 14 مليار درهم تضم 15 ألف وحدة عقارية

يوسف العربي (دبي)

نجحت دائرة الأراضي والأملاك في إحياء مشروعات عقارية بقيمة 14 مليار درهم، عبر برنامج «تنمية»، حتى نهاية الربع الأول من عام 2017، بحسب ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري.

وقالت ماجدة راشد لـ «الاتحاد»: إن عدد الشركات التي انضمت إلى برنامج «تنمية» بلغ 116 شركة عقارية، كما استقطب البرنامج نحو 8100 مستثمر، وبلغ عدد الوحدات العقارية السكنية لهذه المشاريع نحو 15.100 ألف وحدة سكنية.

ويستهدف برنامج «تنمية» إعادة هيكلة المشاريع المتعثرة من خلال تحديد نسب الإنجاز فيها، ودراسة أوضاعها القانونية ثم عرضها للبيع، أو التأجير إلى الجهات المعنية لتلبية حاجات مؤسسات حكومية وغير حكومية.

وأكدت راشد، أن دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي لا يقتصر على تسجيل وحفظ الحقوق العقارية وتنظيم القطاع العقاري، بل تأخذ الدائرة على عاتقها الترويج للاستثمار في إمارة دبي، من خلال مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية في الدائرة.