ملتقى غرفة عجمان الرمضاني يعزز التعاون الاقتصادي

عجمان (وام)

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان الملتقى الرمضاني السنوي بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مراكز الأعمال لمختلف الدول بهدف توثيق العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي المباشر والفرص الاستثمارية بين إمارة عجمان ومختلف دول العالم.

حضر الملتقى الذي أقيم في فندق اوبروي «خيمة كهرمان» الزوراء ـ عجمان، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي ومحمد بن خليفة بن سالمين العرياني عضوا مجلس إدارة غرفة عجمان وناصر الظفري مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار بالغرفة، وعدد من موظفيها إلى جانب ممثلي عدد من الدوائر الحكومية بالإمارة.

وأكد محمد الجناحي على أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التواصل المباشر بين إمارة عجمان ومختلف الدول بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز استدامة أعضاء الغرفة ويفتح أسواقا مشتركة بين عجمان ومختلف الدول.

وأوضح أن اللقاء السنوي يأتي ضمن خطة غرفة عجمان الاستراتيجية وحرصها على تبادل الزيارات مع الوفود الافتصادية رفيعة المستوى وممثلي مراكز الأعمال من خلال استقبالهم للتعريف بالفرص الاقتصادية التي تمتلكها الإمارة وكذلك المقومات المتنوعة والتي تحرص على توفيرها كافة الدوائر والجهات المعنية بتوجيه ودعم من القيادة الرشيدة.

وأكد أن غرفة عجمان تنتهج خططا مستقبلية طموحة لزيادة حجم التجارة الخارجية مع مختلف دول العالم وكذلك استقطاب رجال أعمال أجانب لاسيما أن الإمارة تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية التحتية ما يؤهلها لكي تكون قبلة للمستثمرين الأجانب.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار أن الملتقى من شأنه زيادة مشاركات الدول العربية والأجنبية في المعارض المتخصصة التي تنظم في إمارة عجمان إلى جانب بحث إمكانية المشاركة بوفود من رواد ورائدات الأعمال في المعارض الخارجية تحت مظلة الغرفة مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق رؤية عجمان 2021 وخطتها الاستراتيجية من خلال إيجاد اقتصاد أخضر مستدام.