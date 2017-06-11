«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم 23 ألفاً من رواد الأعمال

دبي (الاتحاد)
بلغ عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير الأعمال الاستشارية أكثر من 23 ألفاً من رواد الأعمال المواطنين، وتأسيس الأعمال لأكثر من 4000 مشروع على مستوى إمارة دبي، وذلك منذ انطلاقتها في العام 2002 وحتى الآن.
وبلغت قيمة العقود المخصصة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها نحو 3.3 مليار درهم. كما بلغ عدد الشركات الإماراتية التي نالت حزمة من الحوافز والتسهيلات من المؤسسة أكثر من 4 آلاف شركة. في حين وبلغت قيمة الحوافز والخدمات والدعم المقدم لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها ما يزيد عن 290 مليون درهم.
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وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة: «تنتهج المؤسسة سياسة واضحة وصريحة في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي. ومكنت أعضائها من الحصول على عقود مشتريات حكومية بما يزيد على 3.3 مليار درهم، ودعم أكثر من 500 مشروع في مركز حمدان للإبداع والابتكار الذي تأسس في العام 2004، وتمكنت من تمويل حوالي 50 مشروعاً ناجحاً، وعملت على تكوين شبكة من الشراكات الاستراتيجية للعمل والتعاون مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي يتضمنها أكثر من 45 مزود خدمات معتمداً».
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