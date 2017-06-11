«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم 23 ألفاً من رواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

‬بلغ عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة ‬في مجال ‬تطوير ‬الأعمال ‬الاستشارية أكثر ‬من ‬23 ‬ألفاً ‬من ‬رواد ‬الأعمال ‬المواطنين، ‬وتأسيس ‬الأعمال ‬لأكثر ‬من ‬4000 ‬مشروع ‬على ‬مستوى ‬إمارة ‬دبي، وذلك منذ انطلاقتها ‬في ‬العام ‬2002 وحتى الآن.

وبلغت قيمة العقود المخصصة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها نحو ‏‭ 3.3 ‬مليار ‬درهم. كما بلغ ‬عدد ‬الشركات ‬الإماراتية ‬التي ‬نالت ‬حزمة ‬من ‬الحوافز ‬والتسهيلات ‬‬من ‬المؤسسة أكثر ‬من ‬4 ‬آلاف ‬شركة. في حين وبلغت ‬قيمة ‬الحوافز ‬والخدمات ‬والدعم ‬المقدم لرواد ‬الأعمال ‬الإماراتيين ‬والشركات ‬الوطنية ‬منذ ‬تأسيسها ‬ما ‬يزيد ‬عن‭ ‬290‭ ‬مليون ‬درهم.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إن المؤسسة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم في نمو اقتصادنا الوطني، فضلاُ عن البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021.

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة: «تنتهج المؤسسة سياسة واضحة وصريحة في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي. ومكنت أعضائها من الحصول على عقود مشتريات حكومية بما يزيد على 3.3 ‬مليار ‬درهم، ‬ودعم ‬أكثر ‬من ‬500 ‬مشروع ‬في ‬مركز ‬حمدان ‬للإبداع ‬والابتكار ‬الذي ‬تأسس ‬في ‬العام ‬2004، ‬وتمكنت ‬من ‬تمويل ‬حوالي ‬50 ‬مشروعاً ‬ناجحاً، ‬وعملت ‬على ‬تكوين ‬شبكة ‬من ‬الشراكات ‬الاستراتيجية ‬للعمل ‬والتعاون ‬مع ‬أصحاب ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة ‬في ‬إمارة ‬دبي ‬يتضمنها ‬أكثر ‬من ‬45 ‬مزود ‬خدمات ‬معتمداً»‬.