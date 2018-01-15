عمومية «العربي المتحد» تقر زيادة رأس المال

الشارقة (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد خلال اجتماعها مؤخراً بالشارقة برئاسة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، المصادقة على تفويض مجلس إدارة البنك في إتمام عملية زيادة رأسمال البنك المصدر.

وتولت «سوق أبوظبي للأوراق المالية» إدارة فعالية الاجتماع بموجب اتفاقية تقديم خدمات أمين السجل الموقعة بين الطرفين. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية لحكومة الشارقة، وشركة التميمي ومشاركوه، وبنك الإمارات دبي الوطني، والمدققين الخارجيين وأعضاء الإدارة العليا للبنك.

ووافق المساهمون على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك المصدر والبالغ ‏‎1.375.033.766 درهماً ضمن حدود قيمة رأس المال المصرح به والبالغ ‏‎2.750.067.532 درهماً أي زيادة رأسمال البنك ‏بقيمة‎‏ 687.516.883 درهماً، بحيث يصبح رأسمال البنك المصدر 2.062.550.649 درهماً، من خلال إصدار 687.516.883 سهماً جديداً بقيمة 1 درهم للسهم الواحد، شريطة أن تتقيد مبالغ هذه الإصدارات بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات أي سلطة مختصة.

وقال فيصل القاسمي أبدى المساهمون في البنك العربي المتحد مرة أخرى دعمهم الثابت لقراراتنا، ونحن مسرورون للغاية بحضور غالبيتهم لفعاليات الاجتماع اليوم. ولطالما برهن البنك عبر تاريخه على مرونته العالية في التكيف مع مختلف الظروف، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذناها في تعزيز قدرته على تحقيق عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني قدماً.