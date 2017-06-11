دراما رمضانية تستثمر نجاح روايات أدبية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

من أرفف المكتبات إلى الشاشات انتقلت روايات أدبية التي تم تحويلها إلى أعمال درامية في رمضان هذا العام، وحققت صدى حسناً بين المشاهدين، نظراً لما تتضمنه من قصص واقعية وقضايا اجتماعية مهمة، ويرجع توجه مخرجين ومنتجين إلى تحويل روايات أدبية إلى مسلسلات، إلى ما أحدثته من أصداء واسعة على الساحة الثقافية، لمخاطبتها العقول بمضمونها وأحداثها.

ومن أبرز تلك الأعمال «إقبال يوم أقبلت» و«واحة الغروب» و«لا تطفئ الشمس» و«كحل أسود قلب أبيض»، المأخوذة عن روايات لكتاب مشهورين، حققت رواياتهم نجاحاً كبيراً، التقطته نخبة من صناع الدراما في الخليج والعالم العربي، وحولته إلى أعمال تنافس بشراسة في الماراثون الرمضاني.

عقوق الأبناء

مسلسل «إقبال يوم أقبلت»، الذي يشارك في بطولته هدى حسين وصلاح الملا، مأخوذ عن رواية للكاتب حمد الشملان الرومي، وتدور أحداثه حول عثور خفر السواحل على سيدة في أواخر الستينيات من عمرها تدعى «إقبال»، تلعب دورها هدى حسين، على ساحل جزيرة كويتية، وبعد محاولات الطاقم الطبي إسعافها، تتمكن من استعادة وعيها لتبدأ لاحقاً بسرد فصول قصتها التي تدور أحداثها ما بين الكويت والقاهرة ولندن، مسلطة الضوء على قضايا ومشاكل اجتماعية تعاني منها مجتمعاتنا الخليجية والعربية، كما يطرح العمل سؤالاً مهما، وهو «هل يمكن لقلب الأم أن يغفر عقوق أبنائها وجحودهم وسعيهم للاستيلاء على أملاكها؟».